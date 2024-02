Russia: ministro Finanze, qualsiasi misura su nostri beni sovrani riceverà risposta simmetrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi azione relativa ai beni sovrani russi ubicati all'estero riceverà una risposta simmetrica. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov in un'intervista all'agenzia si stampa "Ria Novosti". "Non è una questione che riguarda noi, seguiamo le decisioni dei Paesi occidentali. Qualsiasi azione con i nostri beni riceverà una risposta simmetrica", ha detto Siluanov alla domanda sul possibile destino delle riserve valutarie russe congelate all'estero. Dal febbraio 2022 i Paesi occidentali hanno imposto delle sanzioni contro la Russia, in seguito alle quali sono stati congelati sia i beni sovrani che i fondi degli investitori privati. Le riserve valutarie del Paese sono state congelate per un ammontare di circa 300 miliardi di dollari. Quasi immediatamente si è parlato di confisca di questi beni da parte di Paesi stranieri per vari scopi. (segue) (Rum)