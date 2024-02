Russia: ministro Finanze, qualsiasi misura su nostri beni sovrani riceverà risposta simmetrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ottobre del 2022, i leader dell'Ue hanno incaricato la Commissione europea di preparare proposte per utilizzare i beni congelati per finanziare la ricostruzione dell'Ucraina. Il Cremlino ha dichiarato che l'adozione di tali decisioni "sarebbe un altro passo in avanti verso la violazione di tutte le regole e le norme del diritto internazionale". Il ministero degli Esteri russo ha definito il congelamento dei beni russi in Europa un furto, osservando che l'Ue non sta prendendo di mira solo fondi privati ma anche beni statali russi. Siluanov ha detto che altri Paesi stanno già traendo le loro conclusioni dalla vicenda. "I cinesi stanno riducendo la loro partecipazione nei titoli statunitensi: è una conseguenza di quanto sta accadendo. L'affidabilità del dollaro e dell'euro è stata minata", ha dichiarato il ministro russo. (Rum)