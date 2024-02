Business news: Argentina, vicedirettore Fmi incontra ministro Luis Caputo, riunione “produttiva”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione tra l’economista e vicedirettrice del Fondo monetario internazionale (Fmi) Gita Gopinath e il ministro dell’Economia dell’Argentina, Luis Caputo, è stata “produttiva”. Lo ha scritto Gopinath su X, commentando l'incontro avvenuto giovedì 22 febbraio in merito agli sforzi “per ripristinare la stabilità economica, proteggere le fasce vulnerabili e rafforzare le prospettive di crescita nel Paese”. La funzionaria dell'Fmi ha incontrato durante la permanenza in Argentina anche il governatore della Banca centrale del Paese, Santiago Bausili, e il capo di gabinetto, Nicolas Posse. Il ministro Caputo, come riporta l'agenzia di stampa "Telam", ha concordato sulla buona riuscita dell’incontro e ha affermato che le parti analizzeranno l’ipotesi di “un nuovo accordo” che sia “migliore”. La delegazione ha incluso, oltre a Gopinath, anche il vicedirettore del dipartimento Usa per l’emisfero occidentale, Luis Cabeddu, il capo della missione argentina presso l’Fmi, Ashvin Ahuja, e il rappresentante dell’Fmi nel Paese, Ben Kelmanson. I funzionari argentini hanno illustrato i “risultati raggiunti finora”, in particolare l’avanzo commerciale di 797 milioni di dollari e l’inflazione scesa dal 25 al 20 per cento su base mensile. (segue) (Abu)