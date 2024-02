Business news: Messico, nel 2023 economia cresciuta del 3,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 il prodotto interno lordo del Messico è cresciuto del 3,2 per cento. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi), registrando, per il quarto trimestre 2023 un incremento dello 0,1 per cento rispetto al periodo luglio-settembre. In tutto il 2023, il comparto con la maggiore crescita, +3,5 per cento su anno, è stato il secondario, spinto soprattutto dalle costruzioni (+15,6 per cento, il maggiore degli ultimi dieci anni). A seguire, il settore dei servizi, cresciuto del 3,1 per cento su anno, e dall'agroalimentare (+2,1 per cento). (Mec)