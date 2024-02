Business news: Cile, ministero Finanze comunica calendario offerte buoni del Tesoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze del Cila ha comunicato il calendario delle offerte per i buoni del Tesoro corrispondente al primo trimestre del 2024. Le gare per l'importo da collocare sul mercato locale nel primo trimestre di quest'anno inizieranno attraverso il SOMA (Open Market Operations System) della Banca Centrale, attraverso il bando di due Lettere con scadenza nel 2024. Una di queste scade il 25 ottobre 2024, e l’altro, il 26 novembre 2024. Nel primo caso, lunedì 5 marzo si terrà un’asta in pesos per 700 miliardi di dollari, e altre due, il 19 e 26 marzo, per 500 dollari. miliardi ciascuna, aggiungendo 1.700 miliardi di dollari tra le tre operazioni. (Abu)