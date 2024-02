Usa: presidenziali, vicecapogruppo repubblicano al Senato Thune appoggia Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicecapogruppo dei Repubblicani al senato federale Usa, John Thune, ha espresso pubblicamente il proprio sostegno alla candidatura di Donald Trump alla Casa Bianca, dopo la netta vittoria dell'ex presidente alle primarie di partito che si sono tenute nel fine settimana in South Carolina. L'appoggio di Thune, che è a tutti gli effetti il numero due del partito al Senato ed è considerato da molti il più probabile successore di Mitch McConnell come leader dei senatori conservatori, è una importante vittoria per Trump. Thune aveva anticipato il mese scorso che avrebbe sostenuto chiunque fosse emerso come candidato dal processo delle primarie di partito. Nelle ultime settimane anche altri due potenziali successori di McConnell - i senatori John Cornyn e John Barrasso - hanno espresso il loro appoggio nei confronti dell'ex presidente. (segue) (Was)