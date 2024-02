Cambogia: elezioni Senato, partito del premier Hun Manet si dichiara vincitore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare cambogiano (Cpp), principale formazione politica di governo della Cambogia, ha proclamato la propria vittoria alle elezioni per il rinnovo del Senato che si sono tenute ieri in quel Paese asiatico. Alle elezioni si è candidato tra gli altri l'ex primo ministro Hun Sen, storico leader cambogiano che lo scorso luglio ha ceduto il potere e la guida del governo al figlio maggiore, Hun Manet. Il Cpp si è aggiudicato ben 55 dei 58 seggi del Senato assegnati dal voto di ieri, un risultato persino migliore delle attese che assicura all'ex premier Hun Sen la carica di presidente del Senato. Il Partito Khmer della volontà si sarebbe aggiudicato i tre seggi rimanenti, secondo i risultati non ufficiali circolati nelle ultime ore. Il partito è affiliato al Partito della luce di candela, principale forza di opposizione cambogiana che è stata esclusa dalle elezioni. (segue) (Fim)