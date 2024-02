Cambogia: elezioni Senato, partito del premier Hun Manet si dichiara vincitore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni di ieri, i cui risultati verranno annunciati ufficialmente soltanto il 2 aprile, si sono svolte in 33 seggi elettorali di otto circoscrizioni elettorali regionali. Secondo quanto riferito dal Comitato elettorale nazionale (Nec) in una nota, quattro partiti politici - il Partito popolare cambogiano, il Partito Khmer della volontà, il Partito Funcinpec e il Partito del potere nazionale - si sono contesi 58 dei 62 seggi al Senato, mentre due dei restanti seggi saranno nominati dal re e gli altri due dall'Assemblea nazionale. Quasi 800 osservatori cambogiani e internazionali si sono registrati registrati per monitorare le elezioni. A differenza delle altre tre elezioni che si tengono ogni cinque anni, l'elezione del Senato in Cambogia si svolge ogni sei anni. Nelle ultime elezioni del 25 febbraio 2018, il Cpp ha vinto tutti i 58 seggi del Senato assegnati tramite votazione. (segue) (Fim)