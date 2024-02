Cina: think tank Usa, la prima potenza asiatica rischia di mancare gli obiettivi climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina, prima potenza economica dell'Asia e primo Paese mondiale per emissioni di gas serra, rischia di mancare i suoi obiettivi climatici dopo aver approvato la costruzione di decine di nuove centrali a carbone, secondo uno studio pubblicato dal think tank statunitense Global Energy Monitor (Gem) e dal Centro per la ricerca sull'energia e l'aria pulite (Crea) con sede a Helsinki. Nell'arco di due anni il Paese ha approvato la costruzione di nuove centrali termoelettriche a carbone dalla capacità complessiva pari a 218 gigawatt, pari all'intero fabbisogno energetico del Brasile. Secondo lo studio, nel 2023 le approvazioni di progetti per nuove centrali a carbone in Cina sono aumentate del 10 per cento su base annua in termini di capacità di generazione complessiva. (segue) (Cip)