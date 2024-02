Usa: leader Congresso non raggiungono accordo su rifinanziamento governo federale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mancano pochi giorni a uno shutdown parziale del governo. A meno che i Repubblicani non si impegnino seriamente, uno shutdown degli estremisti repubblicani metterà a rischio la nostra economia, aumenterà i costi, ridurrà la sicurezza e causerà un dolore indicibile al popolo americano", ha scritto Schumer in una lettera inviata ieri ai legislatori. Il presidente repubblicano della Camera, Mike Johnson, ha replicato tramite una nota: "A dispetto della controproducente retorica di Schumer, la Camera ha lavorato senza sosta e continua a lavorare in buona fede per giungere a un accordo con il Senato. (...) Ciò che Schumer dimentica di menzionare è che molti dei punti ancora oggetto di discussione sono parte di richieste giunte dai Democratici, che non figuravano in precedenti disegni di legge del Senato", ha sostenuto Johnson, secondo cui "i Democratici stanno tentando di indirizzare la spesa verso priorità che sono ancor più a sinistra di quanto stabilito dalla camera da loro guidata". (Was)