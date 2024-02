© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2023/2024 dell'ateneo.Centro Congressi di Humanitas University, via Manzoni 113, Rozzano/Mi (ore 11)L'assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello è presente alla Presentazione della Guida alle pizzerie e cocktail bar d'autore di Identità.Fondazione Cariplo in Via Manin 23 (ore 11)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino (ore 16:30)L’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello partecipa alla presentazione dell'Osservatorio Listup (Life science start up)Spazio MMe42, via De Amicis 42 (ore 17:30)REGIONEL'assessore a Enti locali, Montagna, risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori partecipa al Tavolo competitività e sviluppo della provincia di Lecco.Camera di Commercio via Tonale, 28/30 Lecco (ore 9)Il presidente Attilio Fontana interviene all’Evento Fse competenze per la transizione – La strategia lombarda.Palazzo Lombardia, Sala Biagi, (ore 10)L'assessore a Enti locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori partecipa al convegno Anbi (Associazione nazionale bonifiche irrigazioni miglioramenti fondiari) "Descrivere le stagioni irrigue", in occasione del quale viene presentato il rapporto Cedater (Centro dati acqua e territorio rurale) 2024. In chiusura dei lavori interviene l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.Palazzo Pirelli Belvedere "Jannacci" (ore 10:30)Il presidente Attilio Fontana interviene all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Humanitas University 2023/2024. Sono presenti, tra gli altri la ministra dell'Università Anna Maria Bernini, il ministro della Salute Orazio Schillaci.Centro Congressi Humanitas Viale Manzoni 113, Rozzano (ore 11)Presentazione della seconda edizione dei Campionati Italiani di Duathlon Cross. Intervengono: i il Presidente del Consiglio Regionale Federico Romani, il Sottosegretario allo Sport Lara Magoni, il Presidente FITRI Riccardo Giubilei, il Presidente della sezione triathlon “Triathlon Team Brianza” Walter Mariani, il Sindaco di Triuggio Pietro Cicardi e il Presidente del Parco Valle Lambro Marco Ciceri.Palazzo Pirelli, sala Pirelli (ore 11:30)VARIEConferenza stampa per la presentazione della quarta edizione del Premio Costruiamo il Futuro. Intervengono, tra gli altri: Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro; Marcella Messina, assessora Politiche Sociali Comune di Bergamo; Marco Riva, presidente CONI Lombardia.Palazzo Comunale, sala Galmozzi, Bergamo (ore 10)La vice presidente del Senato, Licia Ronzulli presenzia alla posa della prima pietra della nuova scuola secondaria di primo grado di Pessano con Bornago (Mi).Via Roma, 8 Pessano con Bornago/Mi (ore 10:30)Conferenza stampa di presentazione delle novità del servizio di igiene urbana del Comune di Varese. Intervengono il sindaco Davide Galimberti el'assessora alla Tutela ambientale Nicoletta San MartinoPalazzo comunale, sala matrimoni, Varese (ore 11:30)Inaugurazione della nuova tecnologia del Termoutilizzatore di Brescia. Intervengono, tra gli altri, Fulvio Roncari, Presidente di A2A Ambiente; Laura Castelletti, Sindaca di Brescia; Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Emanuele Moraschini, Presidente Provincia di Brescia; Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato Gruppo A2AVia Malta 25/R, Brescia (ore 14:30)Apertura del ciclo di incontri sulle religioni "Interminati spazi e sovrumani silenzi".Iulm, Via Carlo Bo, 7 (ore 16:30)MONZASeduta straordinaria del consiglio comunale dedicata all’apertura di un Centro di Accoglienza Straordinaria in via Monte Oliveto 7Palazzo comunale, (ore 18:30) (Rem)