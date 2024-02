Business news: Colombia, Enel inaugura il più grande Parco Solare del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel Green Power ha inaugurato un nuovo parco solare in Colombia, a La Loma, nel dipartimento di Cesar. Si tratta del più grande impianto di produzione di energia solare nel paese. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato anche l’ambasciatore d’Italia in Colombia, Giancarlo Maria Curcio, insieme al presidente, Gustavo Petro, al vice Ministro dell’Energia, Javier Eduardo Campillo, alla governatrice della provincia di Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, e al sindaco del comune di El Paso, Jesús Alberto Ortiz Hernández. Nel suo discorso, l’ambasciatore Curcio ha sottolineato il significato della realizzazione da parte di una primaria impresa italiana privata, ma con partecipazione pubblica, di un impianto a favore dello sviluppo economico e sociale del paese e in linea con il comune interesse verso il passaggio alle energie rinnovabili, con prodotti d’eccellenza tecnologica italiana nel quadro dei tradizionali e stretti rapporti di amicizia e vicinanza esistenti tra i due paesi. Ha inoltre valorizzato, anche nell’ottica della ricorrenza dei 160 anni di rapporti diplomatici bilaterali che si celebrano quest’anno, le solide relazioni tra i due paesi grazie anche alla presenza nel tempo di connazionali, ed oggi anche di aziende italiane come Enel, coinvolti fortemente nello sviluppo del paese. Il presidente Petro ha ricordato l’importanza della transizione energetica con l’uso di rinnovabili come quella in corso di inaugurazione e come la decarbonizzazione del paese sia tra le sue priorità. (Com)