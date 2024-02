Business news: Argentina, nel 2023 settore minerario cresciuto del 9,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 il settore minerario in Argentina è cresciuto del 9,7 per cento. Lo riporta l’istituto nazionale di statistica (Indec), specificando che i settori di traino sono stati il litio e il petrolio. A dicembre l’indice di produzione industriale mineraria ha raggiunto un aumento del 10,8 per cento su anno e del 6,6 per cento su mese. Nel 2023 lo sfruttamento di petrolio è salito del 9 per cento e i servizi collegati all’estrazione sono aumentati del 28,5 per cento. Lo sfruttamento del litio ha riportato un aumento del 35 per cento su anno. (Abu)