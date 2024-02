Business news: Argentina, ministro Caputo annuncia che bonus aggiuntivo sulle pensioni sarà di 77 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bonus aggiuntivo sulle pensioni in Argentina sarà di 70 mila peso (77 euro) da marzo, con il valore delle pensioni minime che salirà a 205 mila peso (225 euro). Lo ha annunciato il ministro dell’Economia, Luis Caputo, al canale “Tn” aggiungendo che il bonus sarà diretto a tutte le persone che ricevono una pensione inferiore a 205 mila peso. Caputo ha anche affermato che il governo sta valutando una riforma degli aggiustamenti delle pensioni che attualmente sono trimestrali e variano in base all’inflazione. “Questa è la pensione minima, non abbiamo ancora avuto il lusso di poter cambiare le modalità di aggiustamento”, ha affermato il ministro, facendo riferimento alla mancata approvazione della legge proposta dal governo che, secondo Milei, avrebbe recuperato 1,6 punti percentuali di Pil. (segue) (Abu)