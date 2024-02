Business news: Messico, nella prima metà di febbraio inflazione a 4,45 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima metà di febbraio, l’inflazione in Messico è cresciuta del 4,45 per cento su anno, in leggero rallentamento rispetto al 4,87 per cento registrato nella seconda metà di gennaio. Lo ha riportato l’Istituto nazionale di statistica (Inegi), segnalando che sono stati decisivi i cali in alcuni prodotti alimentari molto popolari nel Paese, soprattutto gli ortaggi. Nonostante il calo, l'inflazione rimane ancora fuori dal livello obiettivo fissato dalla Banca centrale (Banxico), il 3 per cento con un punto percentuale in più e in meno. (segue) (Mec)