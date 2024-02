© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre del 2023 l'attività commerciale del Perù è cresciuta dell'1,99 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inei). In tutto il 2033, il commercio ha registrato un incremento del 2,36 per cento. (Brs)