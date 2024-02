Business news: Argentina, capacità pmi in calo del 45 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio la capacità industriale delle piccole e medie imprese (pmi) in Argentina è calata del 45 per cento su mese. Lo si legge in un rapporto stilato dall’associazione degli imprenditori argentini (Enac). “Tra le 100 imprese esaminate, 7 su 10 stanno operando a meno del 60 per cento della capacità industriale”, si legge nel rapporto. Il dato è inferiore di 16 punti percentuali rispetto all’ultimo trimestre del 2023. Secondo l’Enac la cifra attuale è paragonabile all’attività industriale registrata nel 2020, nel contesto della pandemia di Covid-19. Per il presidente dell’Enac, Leo Bilanski, intervistato dal quotidiano argentino “Ambito”, lo scenario economico argentino è “uno stato di incertezza” per gli imprenditori, dovuto alla “scarsa chiarezza”. Per questo, continua Bilanski, è possibile che l’attività economica “si appiattisca” per alcuni mesi nel frattempo che si chiariscano alcune variabili economiche. (Abu)