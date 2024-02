Qatar-Italia: Tripodi interviene al Doha design forum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi è intervenuta oggi pomeriggio alla prima edizione del Doha Design Forum, rassegna tematica promossa da Qatar Museums che si avvale di una strutturata collaborazione con le maggiori realtà italiane di settore. Lo riferisce una nota della Farnesina. Nel suo intervento, il sottosegretario ha evidenziato l’eccellente stato della collaborazione tra Italia e Qatar anche nel settore del design, ricordando la capacità italiana nel combinare tradizione e innovazione. Il design, ha affermato il sottosegretario "rappresenta non solo una risorsa unica per l'economia Italiana, ma anche una piattaforma di dialogo e di sviluppo verso la sostenibilità e l'innovazione tecnologica". (segue) (Com)