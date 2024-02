© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca partecipa alla Conferenza dei sindaci della provincia di Latina in tema di Sanità. Comune di Latina, piazza del Popolo (Ore 12).- Il presidente Francesco Rocca partecipa all’inaugurazione del nuovo centro di radiologia e diagnostica per immagini dell’Istituto dermatologico dell’Immacolata. Presso l’IDI, via dei Monti di Creta 104 (Ore 16:50) (segue) (Rer)