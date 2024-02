Business news: Brasile: aperti due nuovi mercati in Australia e Costa Rica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha aperto due nuovi mercati in Australia e Costa Rica. Lo ha reso noto il ministero dell’Agricoltura e della pesca. Il governo della Costa Rica ha autorizzato l’importazione dal Brasile di “prodotti a base di cellule staminali” per fini terapeutici. Invece l’Australia ha dato il via libera all’importazione di prodotti ittici. “Questo contribuisce ad un aumento del flusso commerciale del nostro Paese e rappresenta un segno di fiducia nel sistema di controllo sanitario del Brasile”, si legge nel testo. Con questa iniziativa, il Brasile dall’inizio del 2024 ha aperto a undici nuovi mercati, raggiungendo la cifra di 90 nuovi mercati nell’ultimo anno. Nel 2023 il Brasile ha esportato prodotti in Costa Rica per un valore di 272 milioni di dollari. In Australia, nel 2023, il Brasile ha esportato prodotti per un valore complessivo di 293 milioni di dollari (Brs)