Business news: Colombia, governo lancia iniziativa per promuovere le competenze informatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha lanciato Senatec, un’iniziativa per promuovere le competenze digitali tra i cittadini, soprattutto i più giovani. Lo ha annunciato il ministero della Tecnologia (MinTic) in una nota. Si tratta di un’iniziativa congiunta tra MinTic, Servizio nazionale per l’apprendimento (Sena) e Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) e prevede un investimento di 430 miliardi di peso colombiani (100 milioni di euro) fino al 2026 per fornire occasioni di istruzione nel settore informatico a oltre 60 mila studenti e corsi con le principali aziende tecnologiche come Google, Ibm, Microsoft e Meta, a oltre 230 mila cittadini. “Uno degli obiettivi è ampliare le opportunità di impiego”, ha detto la viceministra della Trasformazione digitale, Sindey Carolina Bernal, aggiungendo che l’iniziativa mira anche a rafforzare l’economia digitale e il settore dell’istruzione. Senatec offrirà programmi di studio su temi come programmazione, gestione dati, intelligenza artificiale. “Gli investimenti nella formazione possono essere l’impronta del futuro della Colombia”, ha detto nell’occasione il presidente dell’Oil per la regione andina, Italo Cardona. (Mec)