Business news: Paraguay, debellato parassita nelle coltivazioni di riso, riprendono le esportazioni in Messico

- Il Paraguay ha ricominciato a esportare riso in Messico dopo che le autorità sanitarie hanno debellato lo scarabeo Khapra che infestava le coltivazioni. Lo ha reso noto il Servizio di qualità e igiene vegetale (Senave) del Paese in un comunicato. "Si è conclusa questa settimana la vendita di 52 tonnellate di riso suddivise in due contenitori verso il Messico", ha affermato Senave. L'autorità ha sottolineato che il carico ha superato i controlli fitosanitari. (Abu)