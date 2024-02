© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di gennaio le entrate fiscali in Brasile hanno raggiunto quota 280,6 miliardi di reais (l'equivalente di circa 56,5 miliardi di dollari), in aumento del 6,67 per cento su anno. Lo riferisce l’agenzia delle entrate nazionale. Il dato, maggiore di sempre in termini assoluti per un mese di gennaio, è legato ad alcune riforme legislative e ad inediti aumenti in alcune imposte sul reddito. (Brs)