Business news: Guatemala, Banca centrale mantiene tasso di interesse al 5 per cento

- Le autorità monetarie del Guatemala hanno deciso di lasciare il tasso di interesse al 5 per cento. Lo hanno annunciato il presidente della Banca centrale del Paese, Alvaro Gonzalez Ricci, e il vice presidente, Jose Alfredo Blanco Valdes durante una conferenza stampa. La decisione è stata presa dopo aver appreso le cifre della situazione economica interna e quella di altri Paesi, come gli Stati Uniti. Tra le variabili considerate, particolarmente rilevante l'inflazione: a dicembre 2023 l’inflazione in Guatemala era del 4,18 per cento su mese, mentre a gennaio è scesa al 3,82 per cento. Le autorità hanno spiegato che "nella situazione globale non ci sono indizi di recessione" anche se permangono situazioni da monitorare, relative alle "materie prime e i prezzi del petrolio". (Mec)