Business news: Nvidia terza azienda che supera 2 mila miliardi di dollari di valutazione

- Il colosso dei microchip Nvidia ha raggiunto oggi, 23 febbraio, una valutazione di 2 mila miliardi di dollari a Wall Street, entrando in un ristrettissimo club di aziende del quale fanno parte solo Apple e Microsoft. Lo riporta il “Wall Street Journal” dopo che le azioni dell’azienda hanno guadagnato un altro 4,3 per cento in apertura della sessione di oggi, portandosi a quota 818,78 dollari. Un’impennata legata soprattutto all’annuncio, mercoledì 21 febbraio, di previsioni di crescita superiori alle attese, al termine di un anno di forte espansione legata al boom della domanda globale di microchip per l’intelligenza artificiale. Nvidia aveva sfondato il tetto dei mille miliardi di dollari solo il 13 giugno dello scorso anno: ci ha messo esattamente 175 giorni per passare al valore di 2 mila miliardi di dollari, meno di Apple (516 giorni) e di Microsoft (543 giorni). (Was)