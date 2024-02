Business news: Tesla richiamerà 8.700 veicoli in Cina a causa di un malfunzionamento al software

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica statunitense Tesla richiamerà 8.700 veicoli in Cina a causa di un malfunzionamento del software correlato alle telecamere posteriori. A quanto riferito dall'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (Samr) della Cina, le riparazioni saranno effettuate su 1.071 Model X e S importate e su 7.269 Model 3 prodotte nel Paese. La casa automobilistica di Elon Musk affronta una competizione sempre più agguerrita con le controparti cinesi, soprattutto con il rivale Byd. Da ottobre a dicembre 2023, la casa automobilistica cinese ha venduto ben 933.779 veicoli a nuova energia, incluse 526.409 auto full-electric, superando per la prima volta l'azienda fondata da Elon Musk come primo costruttore di auto elettriche. Al fine di guadagnare terreno i rivali cinesi, tra cui spiccano anche Xpeng e Geely, Tesla ha annunciato un ribasso dei listini nel Paese asiatico, tagliando i prezzi delle Model S e Model X del 14 e del 21 per cento lo scorso settembre. Come osservato da Musk il mese scorso, "le aziende automobilistiche cinesi sono le più competitive al mondo" e "demolirebbero" gran parte della competizione internazionale in mancanza di barriere tariffarie e commerciali. (Res)