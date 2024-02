Libia: premier Dabaiba approva aumento stipendi Guardie petrolifere dopo chiusura valvole gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stipendi delle Guardie delle strutture petrolifere in Libia saranno rivisti in conformità con il piano salariale previsto per i dipendenti dell’esercito, secondo una decisione approvata oggi dal primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba. La notizia arriva dopo che oggi le Guardie hanno chiuso alcune valvole del gas e del petrolio nell'area di Zawiya, a sud-ovest di Tripoli, nonché il cancello del complesso petrolifero e del gas di Mellitah, situato sulla costa della Libia occidentale. In precedenza, le Guardie avevano affermato che la chiusura era stata decisa dopo che il governo non aveva fornito risposte alle loro richieste di approvare la subordinazione amministrativa e finanziaria dell'apparato alla National Oil Corporation (Noc, l’ente petrolifero statale), nonché di approvare un aumento del 67 per cento dei loro stipendi. (Lit)