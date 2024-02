Business news: ministero Trasporti Colombia, investimenti per 75 miliardi di pesos in Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti della Colombia ha presentato un piano per l’Amazzonia da 75 miliardi di pesos, l'equivalente di circa 17,7 milioni di euro. Il piano, si legge in una nota, comprende nove progetti utili a “rafforzare la connettività e migliorare la qualità della vita degli abitanti dell’Amazzonia”. Tra questi, uno è dedicato al recupero delle “vie ancestrali” (l'equivalente di circa 2,3 milioni di euro) e un altro al miglioramento delle infrastrutture fluviali di Macedonia, Miriti Parana, La Victoria e Puerto Santander. La realizzazione delle opere prevede “tavoli di lavoro con le comunità locali”, come ha affermato la viceministra delle Infrastrutture, Maria Costanza Garcia Alicastro. (Mec)