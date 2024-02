Business news: Panama, multinazionale giapponese Sojitz Corporation acquisisce Gruppo Silaba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale giapponese Sojitz Corporation ha acquisito il 100 per cento delle azioni del gruppo panamense Silaba, che comprende Silaba Motors, la compagnia di Assicurazioni Generali e Almacenadora Centenario. La notizia è stata diffusa dallo stesso Gruppo Silaba. “La decisione - si legge nella nota - è stata presa considerando che Sojitz porterà nuovi investimenti e migliorie significative”. Il gruppo ha assicurato che sta lavorando per una transizione “efficace e positiva”. Sojitz Corporation opera in diversi settori, tra cui infrastrutture, sanità e automobili. L’acquisizione del gruppo panamense fa parte di un programma di espansione in America latina: Sojitz è già presente in Argentina, Brasile e Porto Rico. (Mec)