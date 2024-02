Business news: Messico: a dicembre attività economica cresciuta del 2,1 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre del 2023 l'attività economica del Messico è cresciuta del 2,1 per cento su anno, mentre non ha registrato variazioni su mese. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Inegi) pubblicando l'indicatore globale dell'attività economica (Igae), sorta di misuratore del prodotto interno lordo ma su base mensile e non trimestrale. Su anno, le attività primarie sono aumentate del 2,7 per cento, le secondarie dell’1,2 per cento e le terziarie del 2,6 per cento. Su mese, le attività terziarie non hanno avuto variazioni, le secondarie sono diminuite dello 0,7 per cento e le primarie sono cresciute del 7,9 per cento. (Mec)