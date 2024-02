Business news: Cuba-Usa, ripristinata voli charter tra Cienfuegos e Miami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeroporto internazionale Jaime Gonzelez di Cienfuegos, a Cuba, ripristinerà i voli charter per Miami, negli Stati Uniti. Lo si apprende da una nota diramata dall'autorità aeroportuale, che non ha però comunicato una data precisa per l'inizio dei voli, la cui frequenza sarà di due alla settimana: lunedì e venerdì a mezzogiorno. La tratta era stata sospesa nel 2017 dopo il blocco delle tratte commerciali. Il direttore dell'aeroporto, Laifrez Fernandez, ha detto alla testata "5 settembre" che il ripristino dei voli sarà "una buona occasione per i cubani residenti all'estero", così come per quanti sull'isola hanno intenzione di visitare gli Stati Uniti. L'aeroporto di Cienfuegos ha riaperto lo scorso settembre, accogliendo un primo volo da Canada, nel quadro della strategia del governo di L'Avana di raggiungere l'obiettivo prefissato di 3 milioni di turisti nel 2024, molto superiore al numero effettivo di visitatori registrati nel 2023 (2,4 milioni). (Mec)