Bielorussia: Usa, elezioni parlamentari e locali "una farsa", svolte in un clima di paura

- Gli Stati Uniti considerano le elezioni parlamentari e locali in Bielorussia "una farsa" dal momento che si sono svolte in "un clima di paura" e senza alcuna garanzia democratica. Lo ha detto oggi il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller. "Gli Stati Uniti condannano le elezioni parlamentari e locali farsa del regime di (Aleksandr) Lukashenko che si sono concluse oggi in Bielorussia. Le elezioni si sono svolte in un clima di paura nel quale nessun processo elettorale può essere definito democratico. Il regime continua a detenere più di 1.400 prigionieri politici. Tutte le figure politiche indipendenti sono state detenute o esiliate. A tutti i partiti politici indipendenti è stata negata la registrazione. I bielorussi all’estero potrebbero votare solo se tornassero a Minsk, dove probabilmente dovrebbero affrontare ritorsioni. Questi abusi hanno di fatto congelato le attività e i discorsi politici autentici all’interno della Bielorussia", si legge nella nota. (segue) (Was)