Bielorussia: Usa, elezioni parlamentari e locali "una farsa", svolte in un clima di paura (2)

- "Il regime ha impedito all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa di osservare le elezioni, limitando ulteriormente la trasparenza essenziale per elezioni libere ed eque. Gli Stati Uniti riconoscono la forza, la resilienza e il coraggio della società civile e del movimento democratico bielorusso, che chiedono voce nel determinare il futuro del loro Paese. Gli Stati Uniti chiedono nuovamente al regime di Lukashenko di porre fine alla repressione, di rilasciare tutti i prigionieri politici e di aprire il dialogo con i suoi oppositori politici. Il popolo bielorusso merita di meglio", conclude la nota. In Bielorussia si sono svolte oggi le elezioni per eleggere 12.514 deputati dei consigli locali e 110 membri della Camera bassa del parlamento per un periodo di cinque anni. Ben 263 candidati hanno presentato domanda per i seggi di deputati alla Camera bassa e 18.800 per i seggi nei consigli locali. Tutti e quattro i partiti registrati nel Paese hanno nominato i loro candidati. (Was)