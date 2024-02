Pisa: iniziata la manifestazione degli studenti a Roma, striscione contro Piantedosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifestazione organizzata dalla Rete degli Studenti Medi del Lazio è iniziata in Piazza Gigli, Davanti al Teatro dell’Opera di Roma, a poche centinaia di Metri dal Viminale. Ed è proprio diretto al Ministro dell’interno Matteo Piantedosi lo striscione che apre la manifestazione “Contro le vostre manganellate, Piantedosi dimettiti”. Gli studenti, le associazioni, le organizzazioni sindacali e i partiti che partecipano all’iniziativa, protestano per i fatti di Pisa, Firenze e Catania dove la polizia ha caricato e manganellato studenti che protestavano contro la guerra in Palestina. A sventolare sono, oltre alle bandiere arcobaleno della pace, quelle della Palestina e del Partito Comunista.(Rer)