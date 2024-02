Business news: anteprima del Pil Brasile, a dicembre aumento del 2,45 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre del 2023, l'economia del Brasile è cresciuta del 2,45 per cento su anno e dello 0,82 per cento su mese. Lo riferisce la Banca centrale brasiliana (Bc) diffondendo i dati dell'Indice di attività economica (Ibc-Br), considerato un'anticipazione dei risultati del Prodotto interno lordo (Pil). A novembre l'indicatore era risultato stabile, +0,01 per cento su ottobre, dopo tre mesi di cali consecutivi. I dati ufficiali sull'attività economica del Brasile saranno pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (Ibge) il primo di marzo. (Brs)