Business news: Argentina, governo annuncia ritocchi al rialzo sul salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte del mancato accordo tra rappresentanti dei lavoratori e delle imprese, il governo dell'Argentina ha deciso di ritoccare il salario minimo di base. Lo ha detto il portavoce della presidenza, Manuel Adorni, giorni dopo che il presidente, Javier Milei, aveva negato questo genere di intervento. "Le parti non sono riuscite a mettersi d'accordo sul salario minimo, vitale e mobile. Nel caso che questo succede il governo deve mediare tra le parti e fissare una quota minima", ha detto Adorni nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Dagli attuali 165 mila pesos (l'equivalente di circa 182 euro) si arriverà a febbraio a 180 mila pesos (poco meno di 200 euro) e a 202 mila pesos a marzo (circa 225 euro). Un aumento del 30 per cento spalmato in due segmenti, molto più contenuto dell'85 per cento richiesto dalle pricipali sigle sindacali nel negoziato non risolutivo tenuto la settimana scorsa. (segue) (Abu)