Business news: Argentina, bilancia commerciale surplus 747 milioni per aumento esportazioni

- A gennaio il commercio estero dell’Argentina ha mostrato una tendenza positiva, con un aumento delle esportazioni e un surplus di 747 milioni nella bilancia commerciale. Lo ha scritto l’istituto di statistica nazionale (Indec) nell’ultimo rapporto sullo stato del commercio internazionale del Paese. Le esportazioni hanno visto un aumento del 9,6 per cento rispetto all’anno precedente e un aumento dell’1,8 per cento su mese. Il calo delle importazioni, diminuite del 14,3 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ha reso possibile il saldo di 747 milioni di dollari, proseguendo la tendenza positiva di dicembre. (Abu)