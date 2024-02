Pisa: gli studenti protestano davanti al Viminale, slogan contro i politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquecento persone, secondo la questura, 2mila secondo gli organizzatori; alla manifestazione organizzata dalla Rete degli Studenti Medi del Lazio in Piazza Gigli, davanti al Teatro dell’Opera di Roma, per dire basta alle violenze sugli studenti che manifestano, hanno partecipato anche associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici. Il principale bersaglio degli slogan dei manifestanti è stato rivolto al Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, tanto che sullo striscione che ha aperto la manifestazione si leggeva “Contro le vostre manganellate, Piantedosi dimettiti”, ma gli slogan non hanno risparmiato neanche i leader delle minoranze. A sventolare erano, oltre alle bandiere arcobaleno della pace, quelle della Palestina e del Partito Comunista. Poi è entrato in scena un gruppo di studenti del gruppo Osa che, superando il sit-in, si sono diretti al Viminale fermandosi davanti la sede del ministero dell’Interno: con fumogeni e megafoni hanno cantando slogan a favore della Palestina, contro il ministro Piantedosi, ma anche contro la segretaria del Pd Elly Schlein. (segue) (Rer)