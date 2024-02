Business news: Panama, presentato progetto di riforma della legislazione marittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea nazionale di Panama sta esaminando a un progetto di riforma della legge generale della Marina mercantile con l’obiettivo di migliorare la competitività del settore. “Abbiamo preso visione della necessità di adeguare il sistema e produrre una revisione esaustiva e profonda del quadro legale”, ha detto il ministro della Presidenza, Jose Simpson, che ha presentato il progetto in parlamento. La proposta è stata elaborata dall’Autorità marittima di Panama (Amp) in collaborazione con i principali sindacati marittimi e altre istituzioni. Tra le modifiche più significative che si pensa di introdurre, sono incluse l’agevolazione delle pratiche per l’ottenimento della bandiera, da favorire con mezzi digitali come firma elettronica e codici QR, la creazione di un nuovo regime di incentivi, sanzioni per la pesca illegale e modernizzazione dei processi amministrativi. (Mec)