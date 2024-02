Business news: presidente Argentina Milei, potremmo negoziare nuovo programma con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Argentina e il Fondo monetario internazionale (Fmi) potrebbero negoziare “un nuovo programma”. È quanto emerge dalla riunione tenutasi giovedì 22 febbraio a Buenos Aires tra il presidente del Paese, Javier Milei, e l'economista e vicedirettrice del Fondo, Gita Gopinath. “Abbiamo stabilito un programma, ma potremmo passare a un altro e l’Fmi è disposto ad accompagnarci in questo”, ha affermato Milei, facendo riferimento alla possibilità di un ulteriore finanziamento senza dare ulteriori dettagli su importo e modalità. “La conversazione è stata molto semplice, perché la funzionaria dell'Fmi sta parlando con un presidente che è anche un economista”, ha detto Milei, definendo “molto positiva” la riunione, durata circa un’ora e mezza. Da parte sua, Gopinath ha ribadito l’apprezzamento dell’Fmi per “gli sforzi” e le misure messe in campo dal governo argentino, ma ha anche sottolineato che è “essenziale” tenere conto delle “fasce più vulnerabili” della popolazione perché "le ricadute delle misure di aggiustamento non colpiscano in modo sproporzionato le famiglie di lavoratori". Inoltre, l'economista ha sollecitato Milei a raggiungere “accordi politici”, in riferimento alle difficoltà di trovare i numeri per approvare in parlamento le proposte dell'esecutivo. (segue) (Abu)