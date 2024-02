Francia-Italia: fonti Eliseo, Macron si era reso “interamente disponibile” per summit G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron si era reso “interamente disponibile” per partecipare al summit del G7, il primo organizzato dalla presidenza italiana, che si è tenuto ieri in videoconferenza. È quanto afferma una fonte dell’Eliseo, parlando dell’assenza di Macron al vertice del G7, presieduto dalla premier Giorgia Meloni in videocollegamento da Kiev dove si era recata in concomitanza con il secondo anniversario dell'invasione russa. Alla riunione, in rappresentanza della Francia, era presente il ministro degli Esteri Stephane Sejourné. La presidenza francese ha ricordato che Macron aveva dato la sua disponibilità a partecipare alla videoconferenza qualora quest'appuntamento fosse stato organizzato giovedì o venerdì, ma poi la riunione è stata posticipata a sabato. “Bisogna chiedere a Meloni perché ha scelto sabato al posto di venerdì. Noi abbiamo fatto del nostro meglio per essere disponibili”, ha spiegato la presidenza francese, ricordando che sabato Macron aveva in agenda la sua partecipazione al Salone dell’Agricoltura, appuntamento divenuto di ancora maggiore importanza dato il clima di forte contestazione nei confronti del capo dello Stato francese. (segue) (Frp)