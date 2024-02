Francia-Italia: fonti Eliseo, Macron si era reso “interamente disponibile” per summit G7 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Stephane Sejourné durante il suo intervento alla videoconferenza “ha trasmesso tutti i messaggi del presidente della Repubblica”, ha fatto sapere l'Eliseo, ricordando che Meloni è stata invitata alla Conferenza a sostegno dell’Ucraina che si terrà domani a Parigi. “Non c’è alcun disagio da parte nostra", ha poi affermato la fonte. Le dichiarazioni della presidenza francese appaiono come una risposta ad alcuni articoli pubblicati dalla stampa italiana in merito ad un disappunto di Macron nei confronti all’organizzazione del summit. Nessuna polemica invece da parte della premier Meloni, che ieri da Kiev aveva inviato i suoi saluti al presidente francese affermando che questi era impegnato in una “difficile giornata”. (Frp)