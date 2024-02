© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio l’economia del Messico ha subito una contrazione dello 0,7 per cento su mese. Lo riporta l’Istituto nazionale di statistica (Inegi), aggiungendo che si tratta del quarto mese consecutivo di contrazione. Il settore secondario ha mostrato un calo del 2,2 per cento su mese e il settore terziario è diminuito dell’1 per cento. (Mec)