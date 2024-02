Pnrr: Ferraris (Fs), ha dato spinta importante ad attività gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr “ha rappresentato un boost importante per il gruppo Fs, per far ripartire alcune opere e iniziarne o, addirittura, iniziarne e finirne di nuove”. Lo ha detto Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo Fs, intervenendo a un dibattito nell'ambito della scuola di formazione politica della Lega in corso a Roma. “Tra queste – ha spiegato –, c’è la ripresa del Terzo Valico di Genova, un’opera importante perché consente a regime di aumentare del 50 per cento il traffico merci e del 30 per cento del traffico passeggeri”. “A regime – ha aggiunto – consentirà di collegare Genova a Milano in meno di un’ora”. “Poi – ha proseguito – c’è la Bari-Napoli, altra opera fondamentale, che permetterà di andare da Bari a Napoli in due ore e di collegare Bari e Roma in tre ore”. “Inoltre c’è il rafforzamento dell’alta velocità Milano-Venezia e l’inizio della Salerno-Reggio Calabria”, ha concluso Ferraris. (Rin)