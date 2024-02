Ita: Benassi, ci aspettiamo decisione Ue su Lufthansa a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di valutazione da parte dell’Antitrust europea dell’operazione con Lufthansa “è un processo molto molto complesso, che è iniziato a giugno del 2023 e che probabilmente si concluderà a giugno del 2024”. Lo ha dichiarato il direttore generale di Ita Airways, Andrea Benassi, intervenendo a un dibattito nell'ambito della scuola di formazione politica della Lega in corso a Roma. “Purtroppo – ha proseguito – la Commissione europea e l’Antitrust hanno molti dubbi su quella che potrebbe essere la competitività in Europa derivante da questa operazione. Noi non crediamo che la competitività possa diminuire, anzi crediamo che, con questa operazione, la competitività aumenti e consentirà anche ai passeggeri di avere un’offerta più ampia”. “Ovviamente dobbiamo garantire adesso alla Commissione europea tutte le risposte necessarie per curare questi dubbi ed è un processo complesso”, ha aggiunto. “Siamo nella fase due, che è iniziata nella fase di gennaio e dura 90 giorni lavorativi quindi, se tutto va come deve andare, siamo fiduciosi che il termine sarà per giugno 2024, quando la Commissione europea dovrà esprimersi sul via libera alla transazione tra noi e Lufthansa”, ha concluso Benassi. (Rin)