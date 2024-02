Burkina Faso: attentato in una chiesa cattolica, almeno 15 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 15 civili sono stati uccisi e altri due sono rimasti feriti durante un attacco terroristico contro una chiesa cattolica durante la messa domenicale nel nord del Burkina Faso. Lo ha reso noto in un comunicato il vicario della diocesi di Dori, Jean-Pierre Sawadogo, precisando che l'attentato è avvenuto nel villaggio di Essakane mentre era in corso la preghiera domenicale. Dal 2015 il Burkina Faso è teatro di attacchi regolari da parte di gruppi jihadisti affiliati ad Al Qaeda e allo Stato islamico, attivi in ​​diverse regioni e causando notevole instabilità. Quasi due milioni di persone sono state costrette a spostarsi all’interno del Paese a causa delle violenze, che hanno provocato almeno 20 mila morti. Il governo di transizione nato dal colpo di Stato del 30 settembre 2023, guidato dal capitano Ibrahim Traoré, ha fatto della lotta contro i jihadisti il ​​suo cavallo di battaglia, tuttavia finora con scarsi risultati.(Res)