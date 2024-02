Gaza: re Giordania, se guerra continua durante Ramadan aumenta rischio espansione conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la guerra nella Striscia di Gaza continuerà anche nel periodo di Ramadan il rischio che il conflitto si allarghi aumenterà. Lo ha dichiarato il re di Giordania, Abdullah II, durante un colloquio avuto oggi nella capitale del Regno, Amman, con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, secondo quanto riferito dall’emittente giordana “Al Mamlaka”. Il re ha ribadito la necessità di porre fine al più presto ai combattimenti nell’exclave palestinese e ha confermato che il suo Paese continuerà a fornire aiuti e soccorso umanitario alla popolazione. Abdullah II ha nuovamente espresso il proprio rifiuto all’ipotesi dello sfollamento forzato dei palestinesi e ha auspicato una soluzione del conflitto basata sui due Stati. Da parte sua, il presidente dell’Anp ha espresso apprezzamento per la fermezza della posizione della Giordania e per gli sforzi attuati da Amman per alleviare le sofferenze del popolo palestinese.(Res)