Milano: De Corato, conferire encomio solenne a vigilessa ferita a corteo pro Palestina

- Conferire l'encomio solenne alla vigilessa ferita ieri a Milano durante il corteo pro Palestina. È la proposta lanciata dal deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato. "Porgo tutta la mia solidarietà e massima vicinanza alla vigilessa rimasta ferita ieri durante il corteo dei manifestanti pro-Hamas", afferma l'esponente di Fratelli d'Italia "propongo a Sindaco, alla Giunta Comunale e al comandante dei vigili, di dare un segnale più forte visto quanto accaduto nei confronti di questa donna in divisa. Per questo vile gesto, da parte peraltro di persone con volto coperto, le va dato un Encomio solenne alla festa della Polizia Locale in piazza Duomo il 4 ottobre prossimo". (Com)