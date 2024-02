Ucraina: Zelensky, non ci sono alternative a vincere la guerra, Putin è come sordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina “non ha alternative” alla vittoria della guerra in corso contro le forze di invasione russe. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Che cosa significherebbe se l'Ucraina perdesse? L'Ucraina non esisterebbe più", ha spiegato Zelensky, secondo cui un negoziato con il presidente russo Vladimir Putin è impossibile allo stato attuale. "Puoi parlare con un sordo? Puoi parlare con un uomo che uccide i suoi oppositori?", ha osservato. "Proporremo una piattaforma in cui (Putin) possa accettare di aver perso questa guerra, ammettendo che è stato un enorme errore e una tragedia per noi e per il mondo democratico", ha aggiunto Zelensky. In merito alla situazione sul campo, il presidente ha osservato che la pressione della Russia è “abbastanza forte” in alcune aree, ma l’Ucraina ha in qualche modo ridotto il vantaggio dell’artiglieria. L'Ucraina potrebbe continuare a perdere dai 100 ai 150 metri sulla linea del fronte, ma "strategicamente è più importante non perdere persone". (Kiu)