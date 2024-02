Migranti: Foti (Fd’I), governo Meloni contro immigrazione illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, "attribuire al governo, come fatto da Elly Schlein a Cutro, responsabilità che invece devono ricadere sui trafficanti di morte, altro non è che attività di mera e triste propaganda”. “A differenza sua e di quelli del suo partito, che hanno governato per anni, garantendo sbarchi incontrollati – prosegue Foti –, il governo Meloni, con il decreto Cutro, è intervenuto con decisione per prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina. Inoltre, grazie agli accordi con la Tunisia e l'Albania, finalmente gli sbarchi lungo le coste italiane risultano in calo”. “È impegno di tutti, non solo di Schlein, che tragedie come quella di Cutro, in cui persero la vita donne, uomini e bambini a causa di scafisti senza scrupoli, non debbano più ripetersi. E il governo Meloni non lascerà nulla di intentato per rendere non solo dura ma impossibile l'attività ai trafficanti di esseri umani, ai loro criminali comportamenti e ai loro sporchi affari", conclude. (Rin)